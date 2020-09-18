TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'da deprem...Mor-Beyazlılar'da teknik direktör Serhat Gülpınar görevinden ayrıldığını Lig Radyo'da açıkladı. Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan genç teknik adam, şampiyonluk yaşadığı Afyon'a yine büyük hedeflerle döndüğünü belirterek, “Ancak yaşanan başkan değişikliği kulübü ciddi sıkıntıya soktu. Vali tarafından kulübe atanan başkan, futbolcuların sözleşmelerinden UÇK maddelerinin çıkarılmasını istedi. Emre Özkan, Veli, Yaser Yıldız gibi deneyimli oyuncuları istemediğini söyledi. Biz de bu durumu kabul etmedik, ayrıldık. Şehirden çıkmadan geri çağrıldık. Oyuncularla anlaşılacağı belirtildi. 'Kalalım' dedik fakat bu kez de Yaser'i istemediklerini söylediler. Bu oyuncularla yola çıktım, sezona hazırlandık, tüm sıkıntılara rağmen iyi bir takım olduk ama son anda onları yarı yolda bırakıp devam etmem istendi. Ben de bunu kabul etmedim. Maalesef futbolumuzun içinde böyle üzücü şeyler de var. Normalde 2. Lig'de çalışmayı düşünmüyordum. Afyon için döndün ama zor durumda kaldık” sözlerini sarf etti.