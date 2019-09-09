Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası şöleni

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) 17’nci ayağı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde yapılan yarışlarla son buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen şampiyonada 4 ayrı kategoride yarışlar koşuldu.

Avrupa Motokros Şampiyonası’nda (EMX 2T) Hollandalı sporcu Mike Kras, 29.43’lük derecesiyle birinciliği elde etti.

Dünya Bayanlar Şampiyonası’nda (WMX) 24.10’luk derecesiyle Yeni Zelandalı sporcu Courtney Duncan ilk sıraya yerleşti.

Dünya Gençler Şampiyonası’nda (MX2) 1’inci 34.09’luk derecesi ile İspanyol sporcu Jorge Prado olurken Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) kazananı ise 35.07’lik derecesiyle Jeffery Herlings Hollandalı Red Bull KTM sporcusu oldu.







