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Afyon Belediyespor’da 7 kişinin corona testi pozitif

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor’da 7 kişinin corona virüs testleri pozitif çıktı.

11 Nisan 2021, Pazar 10:21 Son Güncelleme:
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Afyon Belediyespor’da 7 kişinin corona testi pozitif

Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor’da 7 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HDI Sigorta Afyon Belediyespor sporcuları, teknik ve idari kadro için OGM Ormanspor maçı öncesi gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonrasında yedi kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadesi yer aldı.

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