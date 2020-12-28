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Afyon Belediyespor - Beşiktaş maç sonucu: 73 - 96

ING Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u 96-73 mağlup etti

28 Aralık 2020, Pazartesi 03:06 Son Güncelleme:
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Afyon Belediyespor - Beşiktaş maç sonucu: 73 - 96

ING Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u 96-73 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 16, Saldivar 22, Kairys 4, Leissner 13, Macura 4, Sinan Sağlam, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 12

Beşiktaş: Şehmus Hazer 16, Blackmon 9, Johnson 14, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 23, Furkan Haltalı 4, Egehan Arna 14, Dewayne Berry 14, Hakan Sayılı

1. Periyot: 25 -21

Devre: 42-40

3. Periyot: 64-63

5 faulle çıkanlar: 28.23 Kairys, 38.18 Macura (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)


     AFYONKARAHİSAR (AA)

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