Afyon Belediyespor - Beşiktaş maç sonucu: 73 - 96

ING Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u 96-73 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 16, Saldivar 22, Kairys 4, Leissner 13, Macura 4, Sinan Sağlam, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 12
Beşiktaş: Şehmus Hazer 16, Blackmon 9, Johnson 14, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 23, Furkan Haltalı 4, Egehan Arna 14, Dewayne Berry 14, Hakan Sayılı
1. Periyot: 25 -21
Devre: 42-40
3. Periyot: 64-63
5 faulle çıkanlar: 28.23 Kairys, 38.18 Macura (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)
AFYONKARAHİSAR (AA)