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Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

27 Ocak 2021, Çarşamba 18:47 Son Güncelleme:
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Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Cansın Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Furkan Dur (Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Hasan Balcıoğlu, Berk Yılmaz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Çatal, Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Ahmet Umur Şahin, Beytullah Hatipoğlu, Demirhan Durul, Emre Berat Fırat, Rifat Erden Çevikel)

Setler: 25-22, 25-20, 19-25, 27-25

Süre: 126 dakika (30, 32, 29, 35)

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