Afyon Belediye Yüntaş - Gatalasaray HDI Sigorta maç sonucu: 0-3

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4'üncü hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Maça iki takım da üstünlük kurma mücadelesiyle başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk sette blok-aut sayılarıyla öne geçen Galatasaray HDI Sigorta teknik molaya 10-12 önde girdi. Mola dönüşünde hücumdaki etkinliğini sürdüren Galatasaray HDI Sigorta seti 20-25 kazanarak öne geçti.

İkinci sete etkili başlayan taraf Galatasaray HDI Sigorta oldu. Toparlanarak farkı eriten Afyon Belediye Yüntaş karşısında hücumdaki etkinliğini artırmayı başardı. Galatasaray HDI Sigorta teknik molaya 8-12 önde girdi. Mola dönüşünde kıyasıya çekişmeye sahne olan mücadelede daha az hata yapan Galatasaray HDI Sigorta 21-25'lik skorla seti kazanarak setlerde 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sete iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde Afyon Belediye Yüntaş'ın hatalarından bulduğu sayılarla farkı açan Galatasaray HDI Sigorta teknik molaya da 8-12 önde girdi. Teknik mola sonrasında oyundaki etkinliğini sürdüren Galatasaray HDI Sigorta seti de 18-25, maçı da 3-0 kazandı.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ VOLEYBOL: Alen Sket, Furkan Dur, Bruno Lima, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, (Alperay Demircan) (Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo Cansın Görkem Sertel

GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Emre Vahit Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, ARM Maurice Torres, Doğukan Ulu, (Onurcan Çakır), Ertuğrul Gazi Metin,

SETLER: 20-25, 21-25, 18-25

SÜRE: 85 (28, 32, 25)