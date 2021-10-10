Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 1. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Bilal Çağlar, Adem Türkmen
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Dosanjh, Mehmet Almaz, Yiğit Yıldız, Cansın Enaboifo, Yusuf Eken, Umut Durur, Batuhan Karaca, (Resul Gün, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Zeka Kır)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Efe Mandıracı, Bertuğ Ondes, Da Sılva, Mustafa Cengiz, (Lagumdzija, Ali Enis Ay, Caner Dengin)
Setler: 17-25, 17-25,20-25
Süre: 72 dakika (24, 22, 26)