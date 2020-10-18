Afyon Belediye Yüntaş - Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Afyon Belediye Yüntaş, ligin 9'uncu hafta maçında Arhavi Voleybol'u konuk etti. Afyon Belediye maçın sonunda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Maça iki takım da üstünlük kurma mücadelesiyle başladı. Karşılıklı sayılarla geçilen ilk sette blok-aut sayılarıyla öne geçen Afyon Belediye teknik molaya 12-10 önde girdi. Mola dönüşünde hücumdaki etkinliğini sürdüren Afyon Belediye seti 6 sayı farkı yakaladı. Farkı kapatan Arhavi Belediye seti Afyon'dan alamadı. Afyon Belediye bu seti 25-23 kazanarak öne geçti.

İkinci sete iki ekip de etkili başladı. Afyon Belediye teknik molaya 12-11 önde girdi. Mola dönüşünde farkı açan Afyon Belediye 25-20 seti kazandı. Afyon Belediye setlerde 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sete Afyon Belediye hızlı baladı. Takım anlamında oyununu sahaya iyi şekilde yansıtan Afyon Belediye teknik molaya 12-7 önde girdi. Setin sonuna kadar farkı açan Afyon Belediye, seti 25-16 kazandı.

Afyon Belediye bu setle birlikte maçı 3-0 kazandı.

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Kadir Girente, Zafer Özmen

​AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ VOLEYBOL: Vefa Yılmaz, Alen Sket, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Bruno Lima, (Can Ayvazoğlu) Alperay Demirciler, Fatih Ürün, Okay Serçe, Hasan Balcoğlu, Canısın Enaboifo, Görkem Sertel,Yılmaz Takmak

ARHAVİ VOLEYBOL: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Ali Berke Sağır, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Tuna Cengiz İnanç, Seymen Şenyüzlü, Yasin Akgül, Hüseyin Bakkal, Fahri Saraç, Baran Yılmaz

SETLER: 25-23, 25-20, 25-15

SÜRE: 29, 28, 25.82 dakika

DHA