Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 792 artarak 1 milyon 345 bin 199'a yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 232 artışla 32 bin 410'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 378 ölümle Güney Afrika, 5 bin 607 ölümle Mısır, 1599 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 646 bin 398 olarak kaydedilirken bu ülkeyi 100 bin 708 vakayla Mısır ve 82 bin 197 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 80 bin 227 kişi ise iyileşti.