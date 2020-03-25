Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün şimdiye kadar 43 ülkeye yayıldığı ve 14 ülkede ölüme yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 412'ye, ölü sayısının da 64'e çıktığı belirtildi.

14 ülkede 203 kişinin ise iyileştiği aktarılan açıklamada, en fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü vurgulandı.

Öte yandan Güney Afrika'da son 24 saatte vaka sayısı 165 artarak 709'a ulaştı.

Bu ülkenin ardından virüsün en fazla görüldüğü yerler Mısır, Cezayir, Fas, Senegal, Burkina Faso ve Tunus olarak sıralandı.