Afrika Uluslar Kupası'nda olaylar bitmek bilmiyor. Son 16 Turu'nda Kamerun ile karşı karşıya gelen Komorlar, takım içerisindeki Covid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle maçta oynatacak kaleci bulamadı.

Takımın birinci kalecisi Salim Ben Boina, Gana maçında sakatlandığı için maçta görev alamazken, takımın diğer file bekçileri Moyadh Ousseini ve Ali Ahamada da Covid-19 testleri çıktığı için maçta forma giyemiyorlar.

Bu gelişmelerin ardından maçta görev yapacak kalecisi kalmayan Komorlar'da, sol bek mevkisinde oynayan Chaker Alhadhur, kaleye geçen isim oldu.

Komorlar 10 kişi kaldı

Kalesini sol bek Chaker Alhadhur'un koruduğu Komorlar, karşılaşmanın 7. dakikasında Nadjim Abdou'nun kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı.

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