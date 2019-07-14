Mısır’da düzenlenen 32. Afrika Uluslar Kupası’nda finale çıkan takımlar bugün belli oluyor... Günün ilk kapışmasında bu kupayı daha önce hiç müzesine götürememiş olan iki ülke kapışacak. Senegal ve Tunus’u karşı karşıya getirecek olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Zorlu mücadele öncesinde iki ekipte önemli bir eksik bulunmazken Senegal’de, Alanyaspor’dan Göztepe’ye giden sağ bek Lamine Gassama ile Galatasaraylı forvet Mbaye Diagne’nın ilk 11’de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Erken final olarak nitelendirilen diğer maçta ise Cezayir ve Nijerya kozlarını paylaşacak.

Cezayir 29 yıldır kazanamıyor

İsmail Bennacer ve Riyad Mahrez’in yanı sıra Galatasaray’dan Sofiane Feghouli’yi de kadrosunda bulunduran Cezayir ile Ahmed Musa, Alex İwobi ve İghalo gibi yıldızları kadrosunda barındıran Nijerya’nın maçı ise 22.00’de başlayacak.

Tarihinde 3 kez son olarak da 2013’te bu kupayı kaldıran Nijerya, 4. zafer için sahaya çıkacak. Bu organizasyonda sadece 1990 yılında mutlu sona ulaşan Cezayir ise 29 yıllık hasretini bitirmek için elinden geleni yapacak. İki maçın galibi, 19 Temmuz’da finalde karşı karşıya gelecek.