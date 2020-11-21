Afobe Erzurumspor maçında patlamaya hazır

7 lig maçında 3 golü olan Benik Afobe, 2 haftadır ise rakip fileleri boş geçiyor. Son olarak Fenerbahçe’ye deplasmanda gol atan Afobe, yarın Akyazı’da patlama yapmak istiyor. Milli arada sıkı çalışan ve milli takımlara giden Ekuban ile Djaniny’nin yokluğunda yeni hocası Abdullah Avcı’nın gözüne girmeye çalışan Afobe, Erzurumspor ağlarını havalandırıp Trabzonspor’un birinci forveti olduğunu göstermek amacında. Daha önce 3-1’lik Malatyaspor galibiyetinde attığı 2 golle önemli rol oynayan Afobe, aynı zamanda Nwakaeme ile birlikte Trabzonspor’un en skorer ismi konumunda.