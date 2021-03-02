Afk Nedir, Açılımı Nasıldır? Oyunlarda Afk Ne Anlama Geliyor?

Dijital dünya içerisinde oyunlar artık internete kaydı. Diğer bir tabirle online oyunlar günün 24 saati boyunca sürekli olarak eş zamanlı eğlenceli bir vakit geçirme şansı tanıyor. Üstelik gerçek rakiplerle oynama imkanı ile beraber, pek çok ortak portal üzerinden oyunlar değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda en merak edilen konulardan biri AFK terimi olarak öne çıkmaktadır.

Özellikle online oyunlar ile ilgili bir terim olması ile beraber, belli başlı bazı işlevleri bulunur. Bu işlevler online oyun oyunlar değerlendirilirken gerekli olan birtakım unsurları ön plana çıkarmaktadır.

AFK Nedir?

AFKonline oyunlarda bir terim olarak bilinir. Kısaca anlatmak gerekirse klavyeden uzakta şeklinde de ifade etmek mümkün. Tabii bunun altında belli bir amaç ve işlev yatar. Özellikle Eskiden Knight Online, Metin2 ve Silkroad gibi oyunlarda AFK çok fazla kullanılan bir terimdi.

Şimdi neredeyse birçok farklı online oyunda yine oyuncuların karşına çıkan bir terim olarak öne çıkıyor. Ayrıca sadece oyunlarda değil aynı zamanda sosyal medya platformları ile beraber, günlük yaşantıda karşılaşılan bir terim olarak öne çıkmaktadır. İngilizce olarak Away from Keyboard şeklinde söylenen bir cümle grubudur. Anlamı ise ‘bilgisayar başında değil’ şeklinde ifade edilir. Uzun bir süre bilgisayarın başında bulunmayan oyuncuların, diğer oyunculara bunu anlattığı bir kısaltma olarak değerlendirilir.

AFK Açılımı Nasıldır?

Online oyunlar değerlendirirken dijital dünyada ortak platform içerisinde APK kısaltması ile karşı karşıya gelir. Genel olarak bu oyunlara yeni başlayan birçok kişi APK kısaltması ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışıyor.

İngilizce olarak Away from keyboard cümle gruba üzerinden Türkçeye çevrilmiş bir terim olarak öne çıkmaktadır. Bu çevrim gerçekleştiği zaman bilgisayardan uzakta şeklinde anlatılır. Yani bilgisayar başında değil ve oyun oynamıyor bitiminde anlatmak da mümkün. Böylece diğer taraftaki oyuncular AFK kısaltmasını kullanan kişinin oyunda olmadığını ve oynamadığını anlar. Yani bir nevi oyun içerisinde kullanıcıların iletişimi şeklinde de ifade etmek mümkün.

Oyunlarda AFK Ne Anlama Geliyor?

Özellikle AFK kısaltması birçok farklı oyunda kullanılır. Online oyunlar internet üzerinden 7/24 değerlendirildiği için, kişi bilgisayarın başından uzaklaştığında AFK terimini kullanır. Çünkü aslına bakılırsa oyuncu hala online olarak devam ediyordur ancak şu an bilgisayarın başında değildir.

Özellikle canlı sohbet içerisinde acil bir durum söz konusu olduğu zaman, bir süre bilgisayarın başına uzaklaşmak istendiğinde AFK kullanılır. Bu kısaltma karşı oyuncular tarafından anlaşılır ve kişinin hala oyunda olduğu ancak bilgisini başına bulunmadığını anlarlar. Bu durum bilgisayar başında olan oyuncuların çok sık karşılaştığı bir durum olduğu için, böyle durumlarda AFK terimini kullanmak büyük bir öneme sahiptir.

AFK Nerelerde Kullanılır?

AFK kısaltması aslında bakılırsa birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Özellikle ortak bir ifadeyi temsil ettiği için bu terim üzerinden değerlendirilir. Yani bilgisayardan bir süreliğine uzaklaşmak şeklinde ifade edilir. Kişinin yeniden bilgisayar başındaki online işine geri döneceği üzerine bir kısaltmadır. Bu durumda AFK teriminin belli başlı bazı alanlarda değerlendirildiğini söylemek mümkün.

- Oyun oynarken kişinin bir süreliğine bilgisayardan uzaklaşmak için.

- Online oyunlarda banlanmamak için.

- Sosyal medya platformlarında kısa bir süreliğine bilgisayardan uzaklaşmak adına.

- Kişinin işi çıktığı zaman onun başına gitmesi için.

- Oyun içerisinde canlı sohbetlerde bilgisayar başında değilken bile aktif görünmek adına.

- Günlük yaşamda belli başlı Bazı yerlerde durumu anlatmak için.

Bu ve benzeri sebeplerden dolayı günümüzde AFK kısaltması oldukça fazla kullanılıyor. Aslına bakılırsa daha çok oyunlarda değerlendirilse bile, kısa bir süre sonra kişinin döneceğini anlatan bir ifade olarak öne çıktığı için, gündelik yaşamda artık pek çok alanda değerlendiriliyor. Özellikle durum bildirmek için büyük öneme sahip hale geldiğini dile getirmek mümkün.

AFK Kısaltmasının Bilgisayar Oyunları İçin Önemi?

Online oyunlar 7/24 değerlendirildiği için, kişinin bazı özel ihtiyaçlarını gidermesi gerekebilir. Ayrıca birtakım işler çıkabilir ve onları yapmak ister. İşte böyle durumlarda bilgisayarın başından kalktığı zaman AFK kısaltması kullanılır. Bu kısaltmanın temel amacı ise banlanmamaktır. Yani oyuncu ban yememek için hem canlı sohbet hem de oyun kapsamında AFK kelimesini değerlendirir. Böylece bir süre sonra tekrar oyuna dönme şansını elde edebilmektedir. O yüzden büyük öneme sahip terimler arasında yer alır.