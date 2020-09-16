Yeni başkan Engin Gökdemir mazbatayı almadan çekilince, futbolcular ve teknik heyet ortada kaldı. Göreve devam eden eski başkan Yusuf Ulutürk, "Anlaşmalar böyle olmaz, benim dediğim rakamlar olacak. Sözleşmelere UÇK maddesi koymam." dedi, takım ayaklandı

2.Lig Beyaz Grup'un iddialı takımlarından Afjet Afyonspor'da isyan çıktı! Ağustos ayında Vali, Belediye Başkanı ve şehrin ileri gelenlerinin katıldığı toplantıda kulübün yeni başkanı olan Engin Gökdemir, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirtip, mazbatayı almadan çekildi. Bunun üzerine eski başkan Yusuf Ulutürk göreve devam ederken, Gökdemir'in anlaştığı 15'in üzerinde yeni futbolcu ve teknik direktör Serhat Gülpınar yönetimindeki teknik heyet ortada kaldı. 2 haftadan fazladır Afyon'da hazırlıklarını sürdüren oyunculara, Ulutürk rest çekti, "Bu kontratlar değişecek!" dedi. Afyonspor'da 4 oyuncu hariç tüm futbolcular yeni transfer olarak gelirken, Ulutürk'ün, "Anlaşmalar böyle olmaz, benim dediğim rakamlar olacak" resti, takımı ayağa kaldırdı.

Takım dağılabilir

Oyunculardan daha önce anlaştıkları rakamlarda ciddi indirim yapmaları istenirken, teknik direktör Serhat Gülpınar'ın da, "Bir futbolcu giderse, ben burada durmam" dediği öğrenildi. 4 gün sonra sezonun ilk maçında Gümüşhanespor ile karşılaşacak Afjet Afyonspor'da takım ayaklanırken, futbolcular büyük sıkıntı ve mağduriyet yaşıyor. Şehrin ileri gelenlerinin devreye girip, sorunu çözmesi bekleniyor.

Safa Can Konuksever