Afjet Afyonspor - Ümraniyespor maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig’de 34. ve normal sezonun son haftasında Afjet Afyonspor ile Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Zafer

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin (Dk. 82 Metin Yüksel), Bajram Ajeti (Dk. 65 Oltan Karakullukçu), Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Emre Öztürk, İsmet Benli, Aykut Uluç, Gökhan Kardeş (Dk. 45 Enes Ata)

Ümraniyespor: Enes Fidayeo, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 75. Recep Aydın), Birol Parlak, Serkan Göksu, Uğur Aygören, Fuat Bavuk (Dk. 75 Atabey Çiçek), Muhammed Gönülaçar, Dialiba (Dk. 63 Cenk Doğan), Gökhan Lale, Madinda

Goller: Dk. 15 Bajram Ajeti (penaltıdan), Dk. 67 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor) Dk. 20 Madinda (penaltıdan) Dk. 40 Serkan Göksu (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Bajram Ajeti, Dk. 71 Nazmi Candoğan, Dk. 77 Enes Ata (Afjet Afyonspor) Dk. 54 Uğur Aygören (Ümraniyespor)