Afjet Afyonspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maç sonucu: 0 - 2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 16'ncı hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor evinde konuk ettiği Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

15'inci dakikada gelişen Sancaktepe kontra atağında sağ çaprazda topla buluşarak ceza alanına giren İbrahim'in vuruşunda kaleci Mustafa topu çeldi. Boşta kalan topu bu kez Selim düzelterek yerden plase vuruş yaptı ancak kaleci Mustafa topu bloke etmeyi başardı.

19'uncu dakikada yine hızlı hücum şansı yakalayan Sancaktepe'de topla buluşan Melik sağ kanattan ceza alanına girerek sert bir şut çıkarttı ancak top üst direğe çarparak auta gitti.

26'ncı dakikada konuk ekip Sancaktepe, Selim ile geliştirdiği atakta bir gol fırsatı daha yakaladı. Selim'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Melik'in yerden sert şutunda kaleci Mustafa topun sahibi olmayı başardı.

33'üncü dakikada Sancaktepe atağında savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Melik, kaleci Mustafa ile karşı karşıya kaldı ancak Mustafa açıyı iyi kapatarak Melik'in gol vuruşu yapmasına fırsat vermedi.

Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi.

53'üncü dakikada gelişen Sancaktepe, atağında sağ kanattan ceza alanına giren Halil İbrahim, İsmet'ten sıyrıldıktan sonra sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

69'uncu dakikada Melik ile atak geliştiren Sancaktepe'de ceza alanına yapılan yerden ortayı savunma İsmet ile uzaklaştırmaya çalıştı ancak kısa düşen topla buluşan Selim'in sert ve düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

75'inci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Onur Ramazan'ın ceza alanına yaptığı ortada Bayram kafayla kale alanına indirdi. Topu önünde bulan Nazmi'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

78'inci dakikada Afjet Afyonspor sağ kanattan Aykut Uluç ile hücum fırsatı yakaladı. Aykut Uluç'un ceza alanına yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol eden İlker röveşata vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top az farkla üstten auta gitti.

81'inci dakikada savunma arkasına sarkarak topla buluşan Aykut Çift sağ çaprazdan sert vurdu. Top yandan auta gitti.

90+2'nci dakikada gelişen Sancaktepe atağında Can'ın yerden pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet'in vuruşunda kaleci Mustafa golü önledi.

90+3'üncü dakikada gelişen bir başka Sancaktepe. atağında savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Selim, kaleci Mustafa'dan kurtulduğu anda yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem penaltı kararı verdi. Kaleci Mustafa bu pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve yerine kaleye Nazmi geçti.

Penaltı atışını kullanan Can'ın vuruşunda Nazmi golü önleyen isim oldu. Bu pozisyon maçın da son atağı oldu ve AFJET Afyonspor rakibine 2-0 mağlup olarak son 6 haftada 5'inci mağlubiyetini aldı.

STAT: Afyon Zafer

HAKEMLER: Emre Kargın (xx), Fatih Söyler (xx), Hakan Betaş (xx)

AFJET AFYONSPOR: Mustafa Gürbüz (xx)- Emre Tosun (xxx), Mehmet Tosun (xx) (Dk.58 İlker Avşar xx), Onur Ramazan Toprak (xx) (Dk.85 Oktay Kancı), Nazmi Candoğan (xx), Doğan Ateş (xx) (Dk.45+3 Muhammet Serdar Yazıcı xx), Mehmet Tayfun Dingil (xx), Bayram Çetin (xx), İsmet Benli (xx), Aykut Çift (xx), Aykut Uluç (xx)

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Emre Satılmış (xx)- David Deniz Kılınç (xx), Melik Derin (xxx), Halil İbrahim Tuna (xxx) (Dk.81 Can Erdem x), Mehmet Ozan Tahtaişleyen (xx), Recep Burak Yılmaz (xx), Mert Örnek (xx), Erhan Şentürk (xx) (Dk.90 Ahmet Sivri), Muharrem Cinan (xx), Selim Kayacı (xx), İrfan Akgün (xx) (Dk.88 Berke Yılmaz)

GOLLER: Dk.53 Halil İbrahim, Dk.69 Selim (Sancaktepe Futbol Kulübü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.90+3 Mustafa Gürbüz (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Tosun, Bayram Çetin (Afjet Afyonspor), Recep Burak Yılmaz, Can Erdem (Sancaktepe Futbol Kulübü)