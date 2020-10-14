AFJET Afyonspor - Kocaelispor maç sonucu: 0-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 5'inci haftasında evinde konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 yenildi.

28’inci dakikada gelişen Kocaelispor atağında sağ kanattan Benhur’un ceza alanına taşıdığı pozisyonda ceza alanında topla buluşan Yiğit Ali’nin vuruşunda top savunmaya da çarparak ağlara gitti: 0-1.

47'nci dakikada gelişen Afyonspor atağında Ferit'in pasında ceza alanında topla buluşan Nazmi, güzel bir vuruş yaptı ancak top kale direğinin dibinden auta gitti.

90+2’nci dakikada gelişen Afyonspor atağında sağ kanattan yüklenen Yavuz Selim Tek, ceza alanı girişinde, penaltı noktasındaki Aykut'a pasını aktardı. Aykut kaleye şık bir vuruş yaptı ancak kaleci son anda kornere çeldi.

Maçı Kocaelispor 1-0 kazandı.

STAT: Zafer

HAKEMLER: Celal Bayraklı, Cihad Buyurgan, Recep Güneş AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ - Mahmut Boz, Veli Kızılıkaya, Emre Tosun, Cihan Özkara, Mehmet Özdıraz (Dk. 65 Hacı Mustafa Karabulut), Savaş Tağa (Dk. 65 Bora Taşdemir) (Dk. 76 Yavuz Selim Tek), Aykut Uluç, Ferit Erişçi, Görkem Güven (Dk. 46 Veysel Karani Ünal), Nazmi Candoğan

KOCAELİSPOR: Bayram Olgun - Kemal Can Aydemir, Yiğit Ali Bayrak (Dk. 79 Murat Cem Akpınar), Mervan Yusuf Yiğit, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu (Dk. 60 Batuhan Er), Muhammed Gönülaçar, Benhur Keser (Dk. 90 İrfan Başaran) , Mesut Özdemir (Dk. 90 Erdinç Karakaş), Bahattin Köse (Dk. 60 Ramazan Çevik)

GOL: Dk. 28 Yiğit Ali Bayrak (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Nazmi Candoğan, Ferit Erişçi, Savaş Tağa, Aykut Uluç, (AFJET Afyonspor) - Bahattin Köse (Kocaelispor)