Afjet Afyonspor- İnegölspor maç sonucu: 4-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor, evinde İnegölspor'u 4-2 mağlup etti.

4'üncü dakikada İnegölspor'un geliştirdiği atakta ceza alanı dışından Bahadır'ın sert şutunda kaleci Bayram topu köşeden çıkardı, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

16'ncı dakikada Afyonspor'un geliştirdiği atakta ceza alanı ön çizgisi üzerinde İsmail Haktan'ın pasında Doğan gelişine vurdu ancak top kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı.

19'uncu dakikada Afyonspor'un geliştirdiği atakta Erhan'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Mithat kaleciyle karşı karşıya kaldı. Savunmada İbrahim son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

20'nci dakikada Afyonspor'un kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza alanı dışında topla buluşan İsmail Haktan'ın ortasında Erdinç'in vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarttı. Topu önünde bulan Doğan'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

22'nci dakikada İnegölspor'un sol kanattan gelişen atağında Ersel ceza alanına orta yaptı. Aykut'un kafayla indirdiği topu önünde bulan Bahadır'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1

43'üncü dakikada Afyonspor'un Doğan ile başlayan atağında ceza alanında topla buluşan Mithat'ın vuruşu kaleciden döndü. Atağı sürükleyen Mithat'ın kale sahasına çevirdiği topu Erhan aldı. Topu önce kontrol eden Erhan şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

46'ncı dakikada İnegölspor'un geliştirdiği atakta ceza alanı dışından Bahadır'ın sert ve düzgün vuruşunda top ağlara gitti ve İnegölspor ikinci yarının başında tekrar öne geçti: 1-2

59'uncu dakikada Afyonspor'un Erdinç ile başlayan atağında ceza alanına yapılan ortaya iyi yükselerek kafayı vuran Erhan topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve tekrar eşitlik oluştu: 2-2

83'üncü dakikada Afyonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza alanına gönderilen yüksek ortaya kafayı vuran Cihan şık bir gole imza attı: 3-2

87'nci dakikada Afyonspor'un geliştirdiği hızlı hücumda Doğan'ın savunma arkasına gönderdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Erhan, kaleci Gökhan'ı bir kez daha geçmeyi başardı: 4-2

Bu dakikadan sonra gelişen ataklarda iki ekip de gol bulamadı ve maç Afyonspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

DHA