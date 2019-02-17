Afjet Afyonspor - Giresunspor: 3-2 | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında bol gole sahne olan karşılaşmada Afjet Afyonspor, sahasında Giresunspor’u 3-2 yendi.

17 Şubat 2019, Pazar 21:36
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Afjet Afyonspor - Giresunspor: 3-2 | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında bol gole sahne olan karşılaşmada Afjet Afyonspor, sahasında Giresunspor’u 3-2 yendi.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Zorbay Küçük, Önder Yılmaz, Ömer Tevfik Özkoç

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin, Metin Yüksel, Cenk Güvenç, Onurcan Güler (Dk. 46 Bajram Ajeti), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç (Dk. 71 Onur Ramazan Toprak), Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş (Dk. 61 Nazmi Candoğan)

Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Landel, Dauda, Muhammet Reis (Dk. 74 Yasin Ozan), Tevfik Altındağ (Dk. 66 Emre Nefiz), Volkan Okumak (Dk. 65 Cyriac), Bahadır Erol, Orhan Taşdelen, Savaş Polat, Tanase

Goller: Dk.15 Aykut Uluç, Dk. 53 ve 60 Oltan Karakullukçu (Afjet

Afyonspor), Dk. 23 ve 51 Dauda (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Bayram Çetin, Dk. 45 2 Aykut Uluç, Dk. 52 Türker

Toptaş (Yedek kulübesinde), Dk. 77 Nazmi Candoğan, Dk. 84 Emre Öztürk (Afjet

Afyonspor), Dk. 64 Dauda (Giresunspor)

 

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