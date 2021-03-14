AFJET Afyonspor - Ergene Velimeşespor maç sonucu: 2-1

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 28'inci haftasında evinde Ergene Velimeşespor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan AFJET Afyonspor, 20 dakikada 2 gol buldu. İlk yarı AFJET Afyonspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Ergene Velimeşespor 1 gol buldu. Maçı 2-1 AFJET Afyonspor kazandı.

12'nci dakikada gelişen Afyonspor atağında ceza sahasında rakip savunmaya kendini unutturan Aykut kaleci ile karşı karşıya kaldı. Aykut şık bir vuruşla golünü kaydetti: 1-0.

15'inci dakikada gelişen Ergene atağında Mert'in ceza alanına yaptığı yüksek ortada penaltı noktası üzerinde kafayı vuran Ergun'un şutu farklı bir şekilde auta gitti.

18'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında Onur Ramazan Toprak, ceza sahası dışından güzel bir şutla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

22'nci dakikada AFJET Afyonspor'da sol kanatta topla buluşan Mehmet, ceza sahası içine güzel bir orta yaptı. Arka direkte topla buluşan Aykut'un şutu yan ağlarda kaldı.

33'üncü dakikada gelişen Ergene Velimeşesor atağında Taner'in ara pasında ceza sahası içinde Oğuzhan yerden sert bir şut çıkardı. Afyonspor kalecisi Mehmet aynı güzellikte şutu kurtardı.

41'inci dakikada AFJET Afyonspor atağında sağ taraftan Erhan'ın kestiği ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onur Ramazan, Velimeşespor kalecisi Emre ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Emre'yi de geçen Onur Ramazan topu üstten auta gönderdi.

55'inci dakikada gelişen Ergene Velimeşespor atağında İbrahim'in kullandığı serbest vuruş Afyonspor kalecisi Mehmet'in kucağında kaldı.

59'uncu dakikada çift vuruş kazanan Afyonspor atağında topun başına geçen Savaş topu az farkla üstten dışarıya attı.

60'ıncı dakikada gelişen Ergene Velimeşespor atağında sol taraftan İbrahim'in ortasına arka direkte boş kalan Akın topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

70'inci dakikada gelişen Afyonspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Onur sert bir şut çıkardı. Top az farkla auta gitti.

Bu dakikadan sonra gelişen ataklarda iki ekip de gole ulaşamadı ve mücadale ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Zafer

HAKEMLER: Alper Oran, Hidayet Zeybek, Gökhan Yüksel

AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan - Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, Aykut Uluç (Dk. 35 Görkem Güven), Ferhan Evren (Dk. 84 Emre Tosun), Savaş Tağa (Dk. 84 Yusuf Emre Kasal), Alper Tursun (Dk. 61 Oktay Demircan), Erhan Şentürk (Dk. 84 Cihan Özkara), Mehmet Abdullah Çoban, Nazmi Candoğan, Okan Yıldız

ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre Yılmaz - Mert Er Estik, lşık Kaan Arslan, Evren Kilarci, Taner Yılmaz, Semih Karaman (Dk. 76 Yüksel Şişman), İbrahim Fatih Dilek, Eser Erbaş, Ergun Cengiz (Dk. 76 Attila Yıldırım), Cabir Coşar (Dk. 39 Akın Açık), Oğuzhan Akgün (Dk. 61 Çınar Tarhan)

GOLLER: Dk.12 Aykut Uluç, Dk.18 Onur Ramazan Toprak (AFJET Afyonspor) - Dk. 60 Akın Açık (Ergene Velimeşespor)

SARI KARTLAR: Görkem Güven (AFJET Afyonspor) - Işık Kaan Arslan (Ergene Velimeşepor)

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)