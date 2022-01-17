Afjet Afyonspor-Bodrumspor maç sonucu: 0-2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesinde Afjet Afyonspor, sahasında Bodrumspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Yakup Özhan, Efe Kurtuluş, Mehmet Özer
Afyonspor: Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu, Doğukan Emeksiz, Emre Dayan (Alaattin Hamza Ok dk. 46 ?), Nazmi Candoğan, Erdinç Pekgöz (Alper Tursun dk. 46), Erhan Şentürk, Ömer İnan (Mehmet Can Kocabaş dk. 71 ?), Fatih Aktay, Celal Hanalp (İlke Tankul dk. 83 ?), Burak Çoban (Melik Derin dk. 65 ?)
Bodrumspor: Ali Türkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar (Burhan Eşer dk. 81 ?), Yekta Kurtuluş (Seçkin Getbay dk. 58), Samet Yalçın, Berk İsmail Ünsal (Celal Dumanlı dk. 70 ?), Süleyman Güneş, Üzeyir Ergün, Muhammet Aran, Oğuzhan Doğan (Bahadır Erol dk. 81?), Cenk Şen
Goller: Samet Yalçın (dk. 28), Berk İsmail Ünsal (dk. 35) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Fatih Aktay, Taha Can Velioğlu, Alaattin Hamza Ok, Nazmi Can Doğan (Afyonspor)