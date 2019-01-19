Afjet Afyonspor ile İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig'İn 18. haftasında 1-1 berabere kaldılar. Ev sahibi ekibin golünü 87. dakikada Oltan Karakullukçu, konuk takımın golünü ise 17. dakikada Murat Duruer attı. Ara transfer döneminde 8 oyuncusu ile yolları ayırarak kadrosuna 6 yeni oyuncu katan ev sahibi ekip, 5 yeni transferine ilk 11'de şans verdi.

Maçtan dakikalar

4'üncü dakikada ev sahibi ekipten Metin Yüksel'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Cenk'in kafa vuruşu auta gitti.

14'üncü dakikada Ersel'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Onur'un rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şut auta çıktı.

18'inci dakikada İstanbulspor'da Halil İbrahim Çolak ceza sahası dışından Murat Duruer'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından kaleye gönderdi top ağlarla buluştu: 0-1.

30'uncu dakikada Metin'in kullandığı kornerde ceza alanı ön çizgisinde Nazmi'nin kafa vuruşu defanstan sekti. Boşta kalan topa Bayram Çetin'in vuruşuna yine defans müdahale ederek gol şansı vermedi.

42'nci dakikada Onur'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Nazmi'nin kafa vuruşu auta çıktı.

İlk yarı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Metin'in pası ile sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Onur'un sert şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

72'nci dakikada ev sahibi takımda Uğur'un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onur'un kafa vuruşu auta attı.

88'inci dakikada skora denge geldi. Yasin'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Aykut ortaladı. İyi yükselen Oltan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler : Bülent Birincioğlu xx , Uygar Bebek xx , Cemal Alpay xx

Afjet Afyonspor : Bekir xx , Bayram xx(Yasin dk. 70 xx), Onur Ramazan xx ,Metin xx , Nazmi xx ,Cenk xx , Onurcan xx (Ali dk. 71 x),Uğur xx , Emre xx ,Ersel xx (Aykut dk. 81 ?) , Oltan xxxx

Yedekler : Yasin, Ali, Aykut

Teknik Direktör : Serhat Güller

Istanbulspor: Muhammet xx ,Wellington xx , Eslam xx , İbrahim xx ,Onur Ergün xx ,Aldın Cajıc xx ,Etego Atchom xx ,Murat xx (Halil İbrahim Sönmez dk. 79 x),Abdullah xx ,Onur Ural xx(Clesıo Palmırum dk. 73 x) ,İbrahim Halil Çolak xx (Slavko Peroviç dk. 63 x)

Yedekler :Halil İbrahim Sönmez

Teknik Direktör : Orhan Çıkırıkçı

Goller: Murat (dk. 18) (İstanbulspor), Oltan (dk. 88) (Afyonspor)

Sarı Kartlar : Onur Ural, Abdullah (İstanbulspor), Cenk (Afjet Afyonspor)