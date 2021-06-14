KİĞILI firmayı sponsorluk anlaşmasını "İki ülke arasındaki ilişkilerin de her alanda ilerlemesi şiarımızdır. Euro2020’de Türkiye’nin Galler ve İsviçre maçlarında Azerbaycan’nın ev sahipliğine hazırlandığı bir ortamda biz de KİĞILI olarak 'Tek millet iki Milli Takım ' diyerek Azerbaycan Milli Takımı AFFA’ya (Azerbaycan Milli Komandası’na) giyim sponsor olduk, Azerbaycan Milli Takımı AFFA’nın şıklığını Kiğılı’ya teslim etmesinin gururunu yaşıyoruz" cümlesiyle duyurdu.

Kiğılı ile Azerbaycan Milli Takımı AFFA arasında yapılacak olan sponsorluk anlaşması 15 Haziran Salı günü Azerbaycan Futbol Federasyonu binasında yapılacak törenle imzalanacak.

İmza törenine Kiğılı Ceo’su Hilal Suerdem ve AFFA Futbol Federasyonu Başkanı Elkhan Mammadov katılacak.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı canlı yayında online olarak katılacak. Kiğılı, spora ve sporcuya verdiği desteği futbola yaptığı değerli yatırımlarıyla sürdürecek.