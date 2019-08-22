AEK - Trabzonspor (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, turun ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, gruplara kalma noktasında son viraj olan play-off turunda 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de...

MAÇ BAŞLADI

Spyros Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetiyor.

Maçın hemen başında geriye düştük. 4. dakikada sol kanattan tehlikeli gelen Helder Lopes, ceza sahasına ortasını gönderdi. Gelen topa tek vuruş yapan Livaja, Uğurcan'ı avladı ve AEK öne geçti. 1-0

7. dakikada Abdülkadir, kaleyi yokladı. Ceza sahasının hemen önünde AEK savunmasına zor anlar yaşatan genç yıldız, şutunu gönderdi. Kaleci Vargas, güçlükle topu önledi.

12. dakikada AEK tehlikeli geldi. Savunma arkasına kaçan Oliveira'nın sert şutu Uğurcan'da kaldı.

17. dakikada Trabzonspor, Ekuban'la gole çok yaklaştı. Kalabalıktan çıkan Nwakaeme, AEK savunmasının arkasına harika bir pas attı ve Ekuban topla buluştu. Açısını kaybeden Ekuban, şutunu attı, fakan kaleyi tutturamadı.

Penaltı kaçtı

22. dakikada Fırtına, penaltı kazandı. Nwakaeme'nin pasında AEK ceza sahasına giren Filip Novak, Vranjes'in müdahelesiyle yerde kalınca Alman hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa, topu direkten auta gönderdi.

GOOOOOL | 28. dakikada Ekuban, eşitliği getirdi. Sosa'nın kullandığı kornere iyi yükselen Nwakaeme, kafayı vurdu, top Novak'a doğru yöneldi. Çek futbolcunun içeri çevirdiği topa iyi vuran Ekuban, Yunan kaleciyi avladı, skoru 1-1'e getirdi.

GOOOOOL | 44'de öne geçtik. Sosa'nın ortasına muhteşem yükselen Ekuban, yine sahne aldı ve takımını öne geçirdi.

İlk 45 dakika, temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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İLK 11'LER:

AEK: Barkas, Vranjes, Paulinho, Svarnas, Helder Lopes, Simao, Verde, Simoes, Mantalos, Livaja, Nelson Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth