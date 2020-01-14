AEK-Teksüt Bandırma maç sonucu: 84-96

Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki 11’inci hafta maçında Yunan temsilcisi AEK’ya konuk oldu.
Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OAKA Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-20 önde geçen Balıkesir ekibi, soyunma odasına 47-42 üstün gitti.
Son periyoda 74-59 üstünlükle giren Teksüt Bandırma, karşılaşmayı da 96-84 kazandı.
Bu sonuçla gruptaki 5’inci galibiyetini elde eden Teksüt Bandırma, 21 Ocak Salı günü sahasında Almanya’nın Rasta Vechta ekibini ağırlayacak.