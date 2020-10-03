AEK - Casademont Zaragoza maç sonucu: 99-75

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu 8’li finalinde İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza’yı 99-75 yenen Yunanistan’ın AEK takımı, finale yükseldi.

03 Ekim 2020, Cumartesi 00:20 Son Güncelleme:
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AEK - Casademont Zaragoza maç sonucu: 99-75

Atina’daki OAKA Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu 8’li finalinde AEK ile Casademont Zaragoza karşılaştı.

İlk çeyreği 26-15 önde bitiren Yunan temsilcisi, soyunma odasına 53-32 üstün gitti. Üçüncü periyodu 83-57 önde tamamlayan AEK, başından itibaren üstün götürdüğü mücadeleden 99-75 galip ayrıldı.

Yunan ekibinden Keith Langford ile Casademont Zaragoza’da DJ Seeley, 18’er sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

Bu sonucun ardından AEK, organizasyonun 4 Ekim Pazar günü yapılacak finalinde bir diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşılaşacak. Casademont Zaragoza ise Fransa’dan JDA Dijon ile üçüncülük için mücadele edecek.

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