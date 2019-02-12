Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Fenerbahçe-Zenit maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipte 2016-17 sezonunda görev yapan ancak buradaki görevi çok uzun sürmeyen deneyimli çalıştırıcı kulüple yollarının neden ayrıldığı konusunda “Fenerbahçe ile yollarım ayrıldı çünkü istikrar yoktu, somut hedefler yoktu” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin olduğu kadar Zenit’in de eski teknik direktörü olan ve iki ekibi de yakından tanıyan Advocaat, Avrupa Ligi ikinci tur eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi: “Fenerbahçe sıkıntı içinde. Ligde her şey kötü gidiyor. Dolayısıyla Avrupa Ligi’nde de takımın en iyisini yapamayacağını söyleyebiliriz. Zenit’te Kokorin’in hapiste olması büyük eksiklik. Kendisi İstanbul’da takıma büyük katkısı olurdu. İyi olan takım kazansın" dedi. (Skorer)

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