Euroleague ve Türkiye’de fırtınalar estiren, Anadolu Efes’in önemli bir parçası olan Adrien Moerman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinde neden Türkiye’den ayrılmadığını söyleyen 31 yaşındaki Fransız’ın, sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: “Türkiye'den ayrılmak istemedim çünkü Fransa'daki durum buradan kötü ve Türkiye, Fransa’dan daha büyük bir ülke. Türkiye daha güvenli. Aralık ayında bir bebeğim oldu ve ailem için bu riski almak istemem. Fransa’da koronaya yakalanıp kimseye bulaştırmak istemiyorum.”

‘Maaş kesintisi normal’

“Salgın nedeniyle yapılan maaş kesintileri normal. Bunun için kimseye kızamam. İstanbul’daki her şey kapalı. Sponsorlar da para kazanamıyor. Ben bu durumdan mutluyum. Burada 1 yıl daha kontratım var, burada çok iyi hissediyorum. ‘Ben paramı istiyorum’, diyen adam olmayacağım. Önümüzdeki sezona kadar her şeyin tekrar başlamasını bekleyeceğim.”

‘Bu ülkeye aşığız’

“Burası benim ikinci evim, ikinci ülkem gibi. Eşim ve kızlarımla burada beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Küçük bir yer olan Bandırma’dan İstanbul’a geldim. Türkiye’ye gerçekten aşığız. İnsanlar harika. Ailem için her şey güzel. Eğer ailem iyiyse benim için de iyidir.”

‘Biz oynamak istiyoruz’

“Her hafta yeni rekorlar kırıyorduk. 24 maç kazandık. Bunun için devam etmeyi çok istiyorum. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da oynamak şampiyon olabilecek bir kadro kurmuştuk. Güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlanırsa biz oynamaya devam etmek istiyoruz.”