Adrien Moerman: İlk iç saha galibiyetimizi almak istiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in 7. maç döneminde Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek temsilcimiz Anadolu Efes'in önemli isimlerinden Adrien Moerman, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İlk iç saha galibiyetlerini almak istediklerini aktaran Moerman, "Geçtiğimiz hafta Olympiacos deplasmanında çok önemli bir galibiyet elde ettik. EuroLeague’e belki umduğumuz gibi başlamadık ama artık sahada geçtiğimiz yıl oynadığımız gibi oynamaya başlıyoruz. Maccabi Playtika Tel Aviv her zaman zirve için mücadele eden güçlü bir ekip, onlar da şu an bizim gibi iki galibiyete sahipler. Maalesef taraftarlarımız bizimle birlikte olamıyor, elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup ilk iç saha galibiyetimizi almak istiyoruz"