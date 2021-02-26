Turkish Airlines EuroLeague'in 26. maç döneminde Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in Fransız yıldızlarından Adrien Moerman, açıklamalarda bulundu.

Kendilerini zorlu, seyir zevki yüksek bir mücadele beklediğini aktaran Moerman, "Zorlu bir mücadele olacak. Fenerbahçe Beko ile oynadığımız karşılaşmaların seyir zevki her zaman çok yüksek oluyor. EuroeLague’de sıralamada bulunduğumuz yerden memnun değiliz. Daha üst sıralarda yer almak için daha fazla maç kazanmalıyız. Alabildiğimiz kadar galibiyet alarak bizden üst sıralarda bulunan takımları tek tek geçmeliyiz. Bizim için mutlaka kazanılması gerek bir maç. Rakibimiz son 10 maçından galibiyet ile ayrıldı. Çok dikkatli olmalıyız ve hedeflerimiz doğrultusunda bu maçtan da galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.