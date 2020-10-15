Adrien Moerman: Çok dikkatli olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşmaya hazırlanan temsilcimiz Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Adrien Moerman, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Zalgiris'in tehlikeli bir takım olduğunu belirten Moerman, ""EuroLeague’e belki istediğimiz gibi başlayamadık ama Alba Berlin deplasmanında aldığımız galibiyet bizim için önemliydi. Zalgiris Kaunas güçlü bir takım, Euroleague’e üç dış saha galibiyeti ile başladılar. Çok dikkatli olmalıyız ve kendi oyunumuzu oynamalıyız. Takım oyunumuzu sahaya yansıtırsak, çift maç haftasında ikinci galibiyetimizi alabileceğimizi düşünüyorum" dedi.