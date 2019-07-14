Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren ve önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı hâlâ belirsizliğini koruyan Brezilyalı futbolcu Adriano Correia ile ilgili menajeri Fabio Santanna'dan gündem yaratan açıklamalar geldi. 34 yaşındaki yıldız ismin ülkesinde yayım yapan Gazeta Do Povo'ya konuşan Santanna, oyuncusuna Avrupa kulüplerinden de teklifler olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

" Adriano, şu an Curitiba'da ve yapılan görüşmelerin sonucunu bekliyor. O da tıpkı ailesindeki herkes gibi ülkesine dönmek istiyor. Athletico Paranaense'nin futbol direktörü Paulo Andre, kendisiyle sözleşme şartlarını görüştü. Önümüzdeki haftaya kadar anlaşma sağlanabilir. Öte yandan Porto ve Sporting Lizbon da Adriano'yu istiyor. Ancak Adriano'nun önceliği Athletico'dan yana. "

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler