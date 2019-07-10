Adriano transferinde sürpriz gelişme! Menajeri de doğruladı

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı hâlen belirsizliğini koruyan Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki tecrübeli sol bek için Sao Paulo ve Santos'un ardından Athletico Paranaense kulübünün de devreye girdiği ortaya çıktı.

Brezilya'da yayım yapan Globo Esporte adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde kulübün sportif direktörü Paulo Andre'nin birkaç gün önce Adriano ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Oyuncunun menajeri Fabio Santanna da siteye yaptığı açıklamada Paranaense'nin Adriano'ya olan ilgisini doğruladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler