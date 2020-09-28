2011-2014 yılları arasında Trabzonspor 'da 10 numaralı formayı giyen, Süper Lig'de 84 maçta 9, Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta 8 gol atan Polonyalı yıldız Adrian Mierzejewski, 2 yıldır kariyerini Çin'de sürdürüyor. Trabzonspor sonrası sırasıyla Al-Nasr, Sharjah FC, Sydney FC, Changchun Yatai ve Chongqing Dangdai Lifan formaları giyen 1986 doğumlu tecrübeli orta saha, artık kariyerini Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou R&F'de sürdürecek. Adı Fenerbahçe ile anılan ve Hollanda takımlarından PSV'ye transfer olan Eran Zahavi de Guangzhou R&F forması giyiyordu.



