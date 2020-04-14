Ülkemizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyen yıldız golcü Adrian Ilie, ülkesi Romanya'da katıldığı TV programı Replay'e açıklamalarda bulundu.

1996 yılında transfer olduğu Galatasaray'da oldukça başarılı 1.5 sezon geçiren Ilie, 1997-98 sezonunun ortasında İspanyol ekibi Valencia'ya transfer olmuştu.

Valencia'dayken dev ekipler Real Madrid ve Manchester United'dan teklif aldığını açıklayan Ilie, "1998 Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid ve Manchester United'dan teklifler aldım. Valencia ile görüştüm ve beni satmayı düşünmediler. Beni oraya getiren ve arkadaşım olan Valencia Başkanı Pedro Cortes, ayrılmayı aklımdan çıkarmam gerektiğini ve beni bırakmayacaklarını söyledi. Ayrılmamış olduğum için pişman değilim. İyi bir takımdık ve orada sevildim. Takımdan ayrılamadım" ifadelerini kullandı.

Valencia'daki hayal kırıklığını son dönemde yaşadığını belirten eski golcü, "Valencia ile 5 sezon oynadıktan sonra 2 yıllık bir sözleşme teklif ettiler. Ama son 3 maçımda bana karşı garip davrandılar. Sözleşme uzatmayı teklif ettiler ama sonra bir anda beni ortada bıraktılar. İtalya'dan, Milano'dan tekliflerim vardı. Fatih Terim, Milano'daydı ve Milan'a gidebileceğimi söyledim ama sonra bir aksilik oldu ve Valencia ile imzalamak zorunda kaldım" dedi.



