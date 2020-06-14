Adria Tur’un Sırbistan ayağını Dominic Thiem kazandı

Dünya 3 numarası Thiem, final turunda, başkent Belgrad’daki Novak Tenis Merkezi’nde Sırp tenisçi Filip Krajinovic ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi 2-1 önde tamamladı.

Dünyaca ünlü tenisçiler Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev ve Grigor Dimitrov’u bir araya getiren yardım amaçlı turnuvanın dün başlayan grup karşılaşmalarına Dusan Lajovic, Viktor Troicki, Nikola Milojevic ve Damir Dzumhur da katıldı.

Adria Tur’un Sırbistan ayağı başarıyla tamamlanırken, organizasyonun 20-21 Haziran’da Hırvatistan ve 3-4 Temmuz’da Bosna Hersek’te devam etmesi planlanıyor.

Turnuvanın ev sahibi dünya 1 numarası Djokovic, Adria Tur’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından pozitif bir mesaj olduğunu, tüm sporcuların yeniden maçlara dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.