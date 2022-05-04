Fenerbahçe , İspanya Ligi takımlarından Espanyol'da forma giyen sol bek Adria Pedrosa için devreye girdi. 23 yaşındaki İspanyol sol bek, La Liga'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa takımlarından da talipleri olan Pedrosa'nın sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Kanarya'nın transferdeki hedefi ise; düşük bir bonservis bedeliyle Pedrosa'yı kadrosuna katmak. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç sol bek için Espanyol kulübünün bonservis beklentisi ise 4-5 milyon Euro civarı.

Adria Pedrosa kimdir?

Espanyol Barcelona takımında Defans mevkinde forma giyen Adria Pedrosa, 13 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 69 kilo olan Adria Pedrosa, Sol ayağını kullanmaktadır. Espanyol'da bu sezon 33 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. İspanya U21 takımında da 9 karşılaşmada boy gösteren sol bek, 2 gol attı. Pedrosa, kariyerinde EF Gava ve Espanyol Barcelona Juvenil A gibi takımlarda da forma giydi.

Pedrosa, sol bek bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, hücuma verdiği destek ve etkili ortaları ile dikkat çekiyor.















