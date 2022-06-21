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Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ile Kartepe Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği", bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

21 Haziran 2022, Salı 12:17 Son Güncelleme:
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Adrenalin tutkunları Kartepe'de buluşuyor

Suadiye Odun Deposu Meydanı'nda saat 11.00'da gerçekleştirilecek şenlik, 25-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’nde adrenalin tutkunları 8 kategoride yarışacak, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kamp ateşi ile adrenalin tutkunları ayrı bir heyecan yaşayacak. 

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