Suadiye Odun Deposu Meydanı'nda saat 11.00'da gerçekleştirilecek şenlik, 25-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’nde adrenalin tutkunları 8 kategoride yarışacak, dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kamp ateşi ile adrenalin tutkunları ayrı bir heyecan yaşayacak.