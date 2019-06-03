Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Fatih Terim hakkında "Onunla çalışmazdım." ifadelerini kullandı.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a röportaj veren Polat, Galatasaray'da tekrar başkanlık düşünmediğini açıkladı.

"Ben Galatasaray'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Hem taraftarlardan, hem de Galatasaray camiasından başkan olmam için talep var. Özellikle Ultraslan taraftar grubu çok istiyor. Hepsine teşekkür ediyorum ancak böyle bir niyetim yok. GS taraftarı ile hep güzel bir ilişkim oldu."

"Bazı gruplar menfaatlerini kestiğim için bana düşman oldu"

"İki dönem başkanlık yaptım. Başkanlık dönemimde de günü değil, geleceği kurtarmak için çalıştım hep. Ali Sami Yen Stadyumu kötü vaziyetteydi, çökme ihtimali vardı. Seyrantepe'nin yapılması için çok uğraştık. Yeni stadyum için Cumhurbaşkanı çok büyük destek oldu. O olmasa Türk Telekom Stadı'nı yapamazdık. Çok modern bir stat oldu. Galatasaray'a çok emek verdik, mali olarak düze çıkardık ama bana operasyon yapılmak istendi. Bazı gruplar menfaatlerini kestiğim için bana düşman oldu. Bunu yapanlar da kendi çıkarını düşünen liseci takımı. Liselilerin yüzde beşini bile geçmez bunlar ama hâlâ etkililer Galatasaray'da. Gece gündüz canla başla çalıştım ama hiçbir hizmet cezasız kalmıyor. Galatasaray sevgisi hep kalbimde ama gönül kırgınlığım var."

"Başkan olsam bizi ortada bırakan Fatih Terim ile çalışmazdım"

"Başkan olduğum dönemde Terim'e teklif götürmüştük. Önce kabul etti. Kabul ettiği için o dönemki teknik direktör Frank Rijkaard ile yolumuzu ayırdık. Ancak ertesi gün ailemle konuştum, "Türkiye'de çalışmak bize acı veriyor" diyerek teklifi geri çevirdi. Üç ay sonra seçim kararı aldık ve ben seçime girmedim. Benden sonra Ünal Aysal başkan oldu. Bizi o dönem ortada ve zor bir durumda bırakan Terim, teknik direktör olarak geri geldi. Ben bu olayıkamuoyunun takdirine bırakıyorum."

"Şampiyonluk beni şaşırttı"

"Beşiktaş ve Başakşehir çok iyi futbol oynadı. Rakipleri bu kadar iyi oynarken Galatasaray'ın şampiyon olması beni şaşırttı. Rakiplerin iyi oyunu karşısında Galatasaray'ın şampiyonluğunu çok zor görüyordum. Ancak rakipler son dört-beş hafta beklenmedik puan kayıpları yaşarken GS, tam aksine daha motiveydi."



