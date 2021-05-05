Adnan Polat: Galatasaray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, bu ay sonunda yapılacak seçimde aday olmayı düşündüğü yönündeki iddialara yanıt verdi. Adnan Polat, görevden ayrılırken güçlü bir yapı bıraktığını ancak; Ünal Aysal'ın har vurup harman savurduğunu dile getirdi.

"Galatasaray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü"

Sabah'a konuşan Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat aday olmayacağını yinelerken, camiada yaşananları değerlendirdi. Kendi döneminde yaşanan idari ibrasızlık sonrasında kulübün yara aldığını ve genleri ile oynandığını belirten Polat, "Galatasaray beni ibra etmeyerek büyük zarar gördü. Benden sonra Galatasaray başkanlık makamı ağırlığını kaybetti" dedi.





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"Galatasaray, diğer camialar karşısında gücünü kaybetti"

Üyelerin çok sert ifadeler kullandığını da dikkat çeken Polat, şöyle devam etti:

"Herkes herkese ağır ifadelerle konuşuyor. Eskiden bu tür eleştirileri aklı selim insanlar yapar, birkaç kişi dile getirirdi. Şimdi ağzına gelen herkes her lafı söylüyor. İbrasızlık konusunda bana iade-i itibar yapılması dile getiriliyor. Bu sadece benim için değil tüm arkadaşlarım için geçerli. Binin üzerinde Galatasaraylı bu ibrasızlıktan sonra kendilerini geri çekti ve küstü. Galatasaray bu olayların ardından diğer camialar karşısında gücünü kaybetti."

"Ünal Aysal har vurup harman savurdu"

2008-2011 arasında iki dönem başkanlık görevini yürüten Adnan Polat, yoğun iş takvimi nedeniyle başkan adayı olmayacağını dile getirdi. Polat, Ünal Aysal ve yönetimine de yüklendi.

Adnan Polat yaptığı açıklamada, "Bir Galatasaray Başkanı'nın 24 saat kulübe vakit ayırması gerekir. İş hayatım ve projelerimin yoğunluğu başkanlığa vakit ayırmak için yeterli değil. Göreve geldiğimde 253 milyon dolar borç vardı, bunu 50 milyon dolara kadar indirdik. Karanlıktan aydınlığa çıkardık. Bir dönem daha kalsaydım kârda olan bir G.Saray olurdu. Yaptıklarımız sonucunda bıraktığımız güçlü ekonomik yapıyı maalesef Ünal Aysal har vurup harman savurdu."





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