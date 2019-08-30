Süper Lig’in 3. haftasında Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamlarda bulunan MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, zor bir maçtan 3 puanla ayrılmalarının mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Futbolcularının bu sezon özverili bir mücadele sergilediğini aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Bizim için zor ve anlamlı bir maç oldu. Sezona şansızlıklarla başladık. Takımdaki eksikleri, daha fazla maç oynayarak kapatma yoluna gittik. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Sezon başlarında böyle zamanlarda alınan puanlar, ileriye dönük kredi ve moral anlamında çok önemli. Acil şekilde transfer yasağını kaldırarak yeni oyuncular almamız lazım. Bu konuda inancımızı sürdürmeye kararlıyız. Oyuncular, yürekten mücadele ediyorlar. Emeklerine saygı duymamız gerek. Kim ne yapacaksa son dakikaya kadar yapsın. En azından yapacağımız hamlelerle takımdaki eksiklikleri giderebiliriz. Bu konuda ümidimi yitirmiyorum. Arkadaşlarımızı aldıkları 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun."