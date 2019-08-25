Adnan Erkan: Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, Süper Lig’in 2. haftasında 1-1 berabere sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor maçında istedikleri futbolu sergilediklerini söyledi.

Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erkan, "Konyaspor beraberliği sonrasında moralli bir hafta geçirdik. İstediğimiz futbolcu büyük ölçüde oynadık. İkinci golü bulma isteğimiz vardı. Bu olmadı. Hakem hatasıyla..." diye konuştu.

Kulüplerin borçlarının yapılandırmasıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Adnan Erkan, şunları kaydetti:

"İki aydır birçok kulübün borçlarıyla ilgili yapılandırmaya gidildi. Bizim de beklentilerimiz var. Bu konuyu çözemedik. Transfer için oyuncularla temastayız. Biz mevcut oyuncularla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuda ne yapılacaksa yapılsın istiyoruz. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Transferin son gününe kadar kadro derinliği oluşturmak istiyoruz."