Beşiktaş’ta dün ikinci başkan Adnan Dalgakıran ve Dernekler Sorumlusu Hakan Daltaban, sabah saatlerinde Üsküdar’da Çağdaş Beşiktaşlılar Derneği’nin üyeleri ile bir araya geldi. Siyah-Beyazlı renklere gönül verenlerin zor günlerde bir araya gelmeleri gerektiğini belirten Dalgakıran, “Beşiktaş Kulübü’nün ayağa kalkması için tüm dernekler ve taraftarlar omuz omuza vererek kampanya başlatmamız gerek. Mart ayı başında hayata geçirmeyi geçmeyi planlıyoruz ve başaracağız. Kimse Beşiktaş’tan büyük değildir. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetici arkadaşlarımız var gücümüzle çalışıyoruz. Kimse merak etmesin kulübümüzün haklarını en küçük noktasına kadar savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Her şeyin takipçisiyiz’

“Şimdi kavga zamanı değil başarmanın zamanı” diyerek sözlerine devam eden Dalgakıran, “Usulsüzlük yaşanmışsa hesabı, adalet önünde verilir. Biz her şeyin takipçisiyiz. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın futbol zekasına hayranız. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bilerek geldi. Beşiktaş’ta para konuşmadı. Elindeki malzemeyi en iyi şekle getirip çalışıyor ve başaracağına inanıyor. Çünkü tüm taraftarlar ve yönetim olarak destekçisiyiz” yorumunu yaptı. Dernek Başkanı Kamil İlhan Gözel de, kulübün başlatacağı kampanyaya destek olacaklarını belirtti.