Adnan Dalgakıran: İmtiyaz değil, adalet istiyoruz

Süper Lig’de 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ın Göztepe’ye Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk olduğu maçın ilk yarısının son bölümünde yaşanan pozisyonla ilgili olarak Siyah- Beyazlılar’dan kural hatası itirazı gelmişti. Kulüp, oyun durmadan topa son dokunan ismin Beşiktaşlı Douglas olduğunu vurgulayarak, IFAB Oyun Kuralları’na göre topun kendilerine verilmesi gerektiğini belirtmişti. Olayın üzerinden 2 hafta geçmesinin ardından bugün konuyla ilgili olarak toplanacak Türkiye Futbol Federasyonu, kararını verecek.

‘Kişisel bir hesabımız yok’

Türkiye Futbol Fedrasyonu’nun kritik toplantısı öncesinde FANATİK’e açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, beklentilerinin maçın tekrarı olduğunu söyledi.

Başarılı yönetici, “İmtiyaz değil adalet istiyoruz. Beklentimiz, kural hatasının olduğu maçın tekrar edilmesi. Biz; kişiye, takıma, renge bir ayrıcalık istemiyoruz. Bizim kişisel bir hesabımız yok. Talebimiz, kuralların adil bir şekilde uygulanması. Kurallar, takımlara farklı uygulanmasın, herkese eşit şekilde uygulansın” ifadelerini kullandı.

Tartışmanın sebebi...

Ligde 26 Ocak’ta oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin 43. dakikasında Kara Kartal’dan Tyler Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmıştı. Hakem Hüseyin Göçek de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu ve mücadele 2-1 sona ermişti.

Gökmen Özcan | FANATİK ÖZEL