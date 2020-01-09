Adnan Dalgakıran: Biz kontrol edeceğiz

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulüp yapısında köklü değişikliğe gittiklerini söyledi.

Dalgakıran, “Beşiktaş Kulübünü tamamen profesyonelleştiriyoruz. Tüm kurumlarımız profesyonelleştiriyoruz. Yönetim olarak biz sadece kontrol edeceğiz ve tüm kurumlar profesyonellerin kontrolünde bulunacak ve her şartlarda sorumlu olacaklar. Biz yöneticilerin bu tür kurumlarda yapılanların takipçisi olacağız. Kulübü profesyoneller yönetecek. Çok değişiklikler olacak. Kulübün iyi duruma gelmesi için çalışıyoruz” dedi.