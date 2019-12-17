Adnan Dalgakıran: Beşiktaş’ı yakından izleyin

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, dün basın mensuplarıyla buluşarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vodafone Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dalgakıran, “Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldık. Hem mâli olarak hem organizasyonel olarak her açıdan dibe oturmuş bir kulübü devraldık. Ahmet Nur Çebi başkanımız aday olma kararı verirken hep birlikteydik ve üzerinde ağır bir baskı hissetti. Kamuoyu baskı oluşturdu. Durumu bilmiyor muydunuz diye soruyorlar. Biliyorduk. Biz de bu ağır görevi aldık. Emin olun başta başkan olmak üzere günde 2 saat uyuyoruz. Geçen gün başkanın tansiyonunu ölçüyorduk. İçinde en ufak organizasyonel bir çaba gösterilmemiş, darmadağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik biz” açıklamasını yaptı.

‘Tarihte böyle durum olmadı’

Adnan Dalgakıran, “Her anlamda adalet bekliyoruz. Ama böyle bir durum olmazsa da Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim kurulu değildir. Bize nasıl zaman verilmesini istiyorsak, biz de bu kurumlara zaman vermek istiyoruz. Beşiktaş’ı yakından izleyin. Hep beraber gelecek dönemde farklı işlere ve farklı alanlara birlikte imza atacağız. 45 gündür yöneticiler kendi işiyle uğraşamıyor. Beşiktaş tarihinde böyle bir durum olmamıştır. Her gün kulüpte toplantı halindeyiz. Yepyeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Burada her kesimin çıkarları söz konusu. Sistemin çıkarına uygun bir yol izlenecek” diyerek sözlerini tamamladı.