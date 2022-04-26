Adıyaman, Kürek Sporları Merkezi olmaya hazırlanıyor

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve beraberinde Kürek Federasyonu Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Özcan, Teknik Kurul Başkanı Ozan Bayülken, Yönetim Kurulu Üyesi Umur Demirez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında Valilik toplantı salonunda İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz’dan bir birifing aldı.

Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman’ın su sporları merkezi olmaya aday bir kent olduğuna dikkat çeken Vali Mahmut Çuhadar;”Kürek sporu, Atatürk Barajı göl sularında yılın 12 ayı yapılabilecek özelliğe sahip. Başta Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı olmak üzere 150’den fazla ören yerine sahip olan ilimizin turizm potansiyelini spor turizmi ile canlandırmak ve Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelmesine çalışıyoruz. Bu önemli projede bizlere destek veren Türkiye Kürek Federasyonu başta olmak üzere projelerimize destek tüm partnerlerimize de teşekkür ederim” dedi.

Adıyaman Valiliği ziyaretinin ardından binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Fırat Nehri ve Birecik Havzasının kesiştiği Kızılin-Halfeti arasında yer alan yaklaşık 100 kilometrelik akarsu parkurunun bulunduğu bölgeyi tekneyle gezerek tarihi mekânlarda incelemelerde bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve beraberindeki heyet Besni Kaymakamı Nazlı Demir ile Adıyaman’da ilk kez yapılacak olan Commagene Fırat Kürek Maratonu hakkında görüştü.

Ertürk ve beraberindeki heyet daha sonra da Adıyaman’ın Kahta ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Selami Korkutata ile birlikte Atatürk Baraj Gölü kıyısında yaptıkları tesislerde incelemeler yaparak burada gerçekleştirilecek olan organizasyonlar hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman, Kürek Federasyonu tarafından, Adıyaman Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Besni ve Kâhta Kaymakamlıkları ile İpekyolu Kalkınma Ajansının katkıları ile gerçekleştirilecek olan kürek müsabakaları kapsamında başta Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere bir çok Kürek Kulübünden yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Adıyaman Valiliğinin Haziran ayında düzenleyeceği Gençlik Festivali ile start alacak olan organizsyonlar ilk olarak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ODTÜ, takımları başta olmak üzere kulüpler arası Kürek Yarışları yapılacak. Ağustos ayı sonunda Türkiye Kürek Milli Takım Kampı ve ardından Ekim ayında Commagene Fırat Kürek Maratonunun yapılması planlanıyor.

Adıyaman’ın gelecekte Su Sporlarında çok önemli bir merkez olacağına dikkat çeken, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gezi ve incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Adıyaman Valiliğimizin ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün su sporları konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, başta sayın Valimiz Mahmut Çuhadar bey olmak üzere İl Müdürümüz Fikret Keleş’e teşekkür ediyorum. Özellikle Kürek Sporunun yaygınlaşması için gösterilen çaba ve gayret bizlerin her zaman ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu nedenle Kürek Federasyonu olarak Adıyaman’daki bütün projelere gönül rahatlığıyla destek veriyoruz. Türkiye’de Kürek Sporu giderek yaygınlaşırken sporcularımızın başarı ve performansları da bizleri mutlu ediyor. Özellikle batıda yaygın bir spor dalı olan Kürek, şimdi GAP Bölgesinde parlayan bir yıldız gibi içimizi ısıtıyor. Burada Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kürek Sporu olur mu demeyin, tam tersine burada İstanbul’daki yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi köklü spor kulüplerimizin takımlarıyla yarışan sporcuların yetiştiğini görmek bizleri gerçekten heyecanlandırıyor. Ben bu sporcuların gelecekte olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırıp aldıkları madalyalarla hepimizin gurur kaynağı olacağına inanıyorum. Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege ve Marmara’da Kürek Sporu olurda GAP Bölgesinde olmaz mı? İşte harika bir tesisimiz var. Şimdi Gazihandede Su Sporları Merkezinde Türkiye’nin en güzel parkurunda ulusal ve uluslararası yarışların yapılması için çalışmalarımızı başlatıyoruz.

Dün Besni İlçesi Kızılin bölgesindeki tarihi ve turistik ören yerlerini gezdik ve muhteşem bir parkurda incelemelerde bulunduk. Fırat Nehri ve Göksu Çayının kesiştiği tarihi bölgede ilk kez bir kürek maratonu yapmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birecik Havzası’nda toplam 100 kilometrelik parkurun Kızılin-Halfeti arasında yer alan 40 kilometrelik etabında geçtiğimiz günlerde deneme çalışmaları ve demo turu başarıyla yapıldı. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün Su Sporlarına ve Kürek branşına olan ilgisi bizleri buraya çekmeyi başardı. Şimdi Adıyaman Valiliği, Besni Kaymakamlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliği ile 2022 yılında yapılacak olan Fırat Kürek Maratonu'nun gelenekselleşmesini hedefliyoruz. Bu organizasyon ile bence bölgenin cazibe merkezi olan Adıyaman spor turizmi anlamında bir adım öne geçerek bu muhteşem tarihi atmosferin de tanıtımına büyük bir katkı sunacaktır.

ADIYAMAN, TÜRKİYE’NİN EN PARKURU VE TESİSLERİNDEN BİRİNE SAHİP

Üç tarafı sularla çevrili olan Adıyaman’ın, Türkiye’nin en parkuru ve tesislerinden birine sahip olduğuna dikkat çeken Ertürk, şöyle devam etti:

“Gazihandede Su Sporları Merkezi bence Türkiye’nin en iyi tesislerinden birisi. Üstelik yılın 12 ayı durgun su imkânı ile kürek sporunun yapılabileceği önemli merkezlerden birisi olmaya aday. Biz bu potansiyelin Türkiye genelinde bütün kürek takımları tarafından değerlendirilmesi için Kürek Sporları Kamp Merkezi kapsamında büyük takımların buraya gelmesi gerektiğini düşüyoruz. Çünkü burada gündüz kürek çeken sporcularımız ve takımlarımız akşam Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağında Gün batımını devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında izleyebilir. Ertesi gün yine kürek çekip Adıyaman’a bir saatlik mesafedeki tarihin sıfır noktası Göbeklitepeyi gezebilir. Yine ertesi gün kürek çekip Adıyaman’a bir buçuk salik mesafede olan Gaizantep’te muhteşem bir gastronomi turu ile tarihi mekânları gezebilir. Kısacası hem kürek çekip hem de tarihi mekânları gezerek Anadolu’nun en güzel yemeklerini Adıyaman’da yeme fırsatı bulabilirsiniz. Bence mutlaka bu potansiyel değerlendirilmeli. Bizde bunun için buradayız, Adıyaman’ı Gaizhandede Su Sporları Merkezini, Besni Kızılin Kürek Maratonu Parkurunu ve Kahta İlçesindeki Atatürk Baraj Gölünde incelemeler yaptık. İyiki gelmişiz, harika projeler düşünüyoruz.”

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, günün anısına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı ziyaretinde Kürek Maketi takdim etti.