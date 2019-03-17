Adıyaman 1954 Spor - Yeni Orduspor: 1-3

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında Yeni Orduspor’a 3-1 mağlup oldu.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Güngör, Mert Baykal ,Enes Biroğlu
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah- Mehmet Ali, Hakan, İsmail, Eşref, Emre, Bahtiyar(Dk.3), Semih, Osman, Ahmet, Baran
YENİ ORDUSPOR:Yavuz- Ramazan, Çağrı, Mithat, Fatih, Kerim, Mustafa, Fatih, Osman, Kerem, Mehmet
SARI KARTLAR: Fatih, Mehmet Fuat, Hasan (Yeni Orduspor)
GOLLER: Dk.3 Bahtiyar (Adıyaman 1954 Spor) - Dk.63 -70-76 Hasan Kaya, (Yeni Orduspor)
Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)