Adıyaman 1954 Spor - Yeni Orduspor: 1-3

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında Yeni Orduspor’a 3-1 mağlup oldu.

17 Mart 2019, Pazar 17:36
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Adıyaman 1954 Spor - Yeni Orduspor: 1-3

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında Yeni Orduspor’a 3-1 mağlup oldu.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Güngör, Mert Baykal ,Enes Biroğlu

ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah- Mehmet Ali, Hakan, İsmail, Eşref, Emre, Bahtiyar(Dk.3), Semih, Osman, Ahmet, Baran

YENİ ORDUSPOR:Yavuz- Ramazan, Çağrı, Mithat, Fatih, Kerim, Mustafa, Fatih, Osman, Kerem, Mehmet

SARI KARTLAR: Fatih, Mehmet Fuat, Hasan (Yeni Orduspor)

GOLLER: Dk.3 Bahtiyar (Adıyaman 1954 Spor) - Dk.63 -70-76 Hasan Kaya, (Yeni Orduspor)

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)

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