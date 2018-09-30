Adıyaman 1954 Spor - Osmaniyespor maç sonucu: 4-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Adıyaman 1954 Spor, sahasında Osmaniyespor'u 4-0 mağlup etti.

30 Eylül 2018, Pazar 18:18
- A +

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Adıyaman 1954 Spor, sahasında Osmaniyespor'u 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8, 60 ve 85'inci dakikalarda Baran ile 19'uncu dakikada İlhan kaydetti. Adıyaman 1954 Spor, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. 

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Hakan Eygü, Emre Aslan

ADIYAMAN 1954 SPOR: Mert - Can, Mehmet Ali, Eşref, Semih, Hakan, İsmail, Önder, Muhammed (Dk.39 Ahmet), Bahtiyar (Dk.58 Hamza), Eşref (Dk.86 Fatih)

OSMANİYE SPOR: Hasan - Oğulcan, İlyas, Samet (Dk. 65 Hüseyin), Abdulsamet (Dk.40 Salim), Onur, Sergen, Alper, Eser, Ergun, Muhammet (Dk.79 Engin)

GOLLER: Dk. 8, -Dk. 60 ve Dk. 85 Baran, Dk. 19 İlhan, (Adıyaman 1954 Spor)

SARI KARTLAR: Alper, Hüseyin (Adıyaman 1954 Spor) - Hakan, İlhan, İsmail (Osmaniye Spor)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.